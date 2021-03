Lo Shakhtar perde ma Olga vince: la bionda del Club channel ucraino incanta all’Olimpico

Olga Kalenchuk, il volto ufficiale del canale tv dello Shakhtar era ieri in Italia per il match contro la Roma

Olga Kalenchuk lavora per il canale ufficiale tv dello Shakthar ed è bellissima, come spesso accade con le donne ucraine, a Kiev, a Donetsk e in tutte le altre città del Paese. La Kalenchuk, questo è poco ma sicuro, non ha nulla da invidiare alle altre bellezze magari più note del panorama televisivo internazionale.