Lorenzo Amoruso, è derby quotidiano con Manila: “Perchè non trovi pace?”

Le parole della Nazzaro: "Mi diceva che non ero capace di fare nulla, che non gli interessava quello che facevo, non gli importava del mio libro. Io ho rispettato lui, ma non ho ricevuto la stessa cosa. Le litigate erano diventate troppo frequenti. Ho detto basta a delle modalità inaccettabili. Mi sentivo umiliata, denigrata e offesa. Dopo ha raccontato menzogne. Io ho preso una decisione con molto coraggio".

Normale, di fronte a parole così dure, una reazione da parte dell'ex difensore oggi 52enne che ha giocato anche nel Bari e nel Blackburn Rovers. Si è limitato ad alcune massime filosofiche su Instagram. La prima: "Il dolore è temporaneo. Il rimpianto è per sempre". Poi Il potere del silenzio. Un seme cresce in silenzio, ma un albero cade con grande rumore. La distruzione è rumorosa, ma la creazione è silenziosa. Cresci in silenzio". Anche oggi, 10 ottobre non è mancato il pensiero del giorno sulla "pace" che, probabilmente, Manila non trova secondo lui...