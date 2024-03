Luka Modric, calci e sorrisi sotto le Piramidi di Giza: si diverte lui, si diverte tutta la Croazia

C'è grande attesa al Cairo per la finale del torneo per la Coppa che porta il suo nome, un minitorneo a cui partecipano Croazia, Egitto, Tunisia e Nuova Zelanda. A sfidarsi saranno i Faraoni egiziani e la Croazia. La Coppa del Cairo, in corso dal 22 marzo, fa parte delle FIFA Series, partite amichevoli disputate da squadre nazionali di diverse confederazioni, che normalmente non hanno l'opportunità di incontrarsi a vicenda.

La squadra ha abbracciato la propria passione per il calcio e ha dribblato la palla con disinvoltura sullo sfondo delle Piramidi di Giza. Il turismo ha un significato immenso per l’economia egiziana, essendo una fonte chiave di entrate insieme ad altri settori come le rimesse, il Canale di Suez e gli investimenti diretti esteri. Secondo le ricerche di Google, nel 2024 l’Egitto vivrà un anno senza precedenti in termini di turismo. L'Egitto è al terzo posto nella lista delle 10 destinazioni più prenotate per il 2024, secondo i dati recenti della piattaforma di prenotazione viaggi Flash Pack, specializzata in viaggi per viaggiatori singoli tra i 30 e i 40 anni. Inoltre, l’Egitto mantiene il sesto posto nella classifica Lonely Planet tra le destinazioni Best in Travel 2024. L’Egitto punta ad attirare 30 milioni di visitatori all’anno entro il 2028, raddoppiando i 14,9 milioni di turisti nel 2023.