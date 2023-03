L’ultima Bugatti di CR7: potenza da 1600 cavalli, costo 8 milioni di euro…

Una hypercar di super lusso non manca mai nella collezione d'auto sfoggiata da CR7 in tutto il mondo. Lui gioca in Arabia, ma a cena con Georgina a Madrid ci va su una Bugatti da 8 milioni di euro. Che male c'è, penserà lui...

Si tratta di un'auto che costa qualcosa come otto milioni di euro. La nuova gemma motorizzata sfoggiata a Madrid da CR7 ha una potenza elevata (1600 CV) e raggiunge i 100 km/h in soli 2,4 secondi, i 200 in 6,1 e per raggiungere i 300 km/h bastano poco più di 13 secondi.