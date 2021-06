Maddalena Corvaglia fidanzata di Paolo Berlusconi? “Se succede, sarete i primi a saperlo”

E' crescita fra interisti sfegatati: Maddalena Corvaglia è stata la compagna del nerazzurro Enzo Iacchetti. Non una parola invece sull'acceso tifoso milanista Paolo Berlusconi...

Paolo Berlusconi, fratello del Cavaliere, ex vicepresidente del Milan e attuale presidente del Monza, non è il nuovo fidanzato di Maddalena Corvaglia. Lei ci ha tenuto a precisarlo su Instagram, senza chiudere proprio tutte le porte per la verità...

La showgirl si è rivolta direttamente ai numerosi follower, postando un messaggio e una foto sorridente: "Ciao ragazzi. Ho letto che sarei fidanzata... Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò". L'ex velina non si è limitata a questo: "Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin. Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione". Nuovi amori, si vedrà. Quelli del passato di Maddalena Corvaglia sono stati Enzo Iacchetti prima e Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi, poi.