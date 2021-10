Madrid, il derby dei tifosi va di fretta: sui 10 km la sfida tra merengues e colchoneros

I corridori non vedevano l'ora. Torna l'Hobby Derby, dal sapore classico, guardando al passato, per restituire ai corridori la 10 km omologata più veloce di Madrid, che spera di riunire circa 7.000 corridori di ritorno dopo la pandemia.

Dal Bernabéu al Calderón, come nei tempi migliori, l'Hobby Derby ritrova il suo percorso, ideale per tempi da record. Uno scenario che ha trasformato questa corsa in qualcosa di più del duello podistico tra Merengues e Colchoneros, per essere un appuntamento segnato in rosso nell'agenda dei runner più forti.