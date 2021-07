Mali, non è uno scherzo: al capocannoniere una mucca in premio, al vice una pecora…

Premi in natura sul palco delle premiazioni di un torneo calcistico in Mali....

Al momento della premiazione di un trofeo calcistico in palio in Mali, la coppa Kalifa Coulibaly, è avvenuto qualcosa di molto singolare...Al capocannoniere della manifestazione è stata consegnata in premio una mucca...al secondo bomber una pecora...Tutta da vedere la reazione, di fatto in lacrime, del ragazzo che ha vinto la pecora...