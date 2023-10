Malinovskyi e il gol: ancora Roksana sulla strada del Milan…

Un anno fa era c'era già tensione fra Gasperini e Malinovskyi all'Atalanta. Con la compagna del talento ucraino dei bergamaschi, Roksana, già schierata dalla parte di suo marito. Ma alla seconda giornata di campionato, contro tutte le previsioni, Gasp manda, quasi "provocatoriamente" in campo Ruslan contro il Milan e il giocatore fa gol. Non sarebbe bastato a tenere Ruslan a Bergamo, visto che a gennaio di quest'anno si è poi trasferito in Ligue 1...