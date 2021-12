Maria Luisa Jacobelli: “Io e Mbappé siamo amici…Ho fatto un calendario per dare forza alle donne”

Il suo caso personale e il valore della donna, Maria Luisa dice la sua

Marialuisa Jacobelli, intervistata da Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ne ha finalmente parlato. La figlia del direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha commentato le voci di una sua presunta amicizia molto tenera con Kylian Mbappé: "Siamo amici, siamo amici. Non posso dire altro...". "Dove vi siete conosciuti?", le chiedono dallo studio: "Arrivateci da soli". "In discoteca?". "No, no". "Lo ha intervistato?" "Esatto, ma non dico altro".

Il discorso si è poi allargato al caso di Greta Beccaglia, la giovane inviata di Toscana Tv palpeggiata durante un collegamento in diretta fuori dallo stadio per Empoli-Fiorentina. La Jacobelli difende il diritto delle donne a fare uso della propria immagine come meglio credono, visto che ha appena realizzato un calendario sexy. "Mio papà? Glielo ho detto quando lo avevo già fatto. Diciamo che ci sono stati momenti migliori per lui...Era opportuno? È una domanda che mi sono posta anche io quando me lo hanno offerto. Una donna, nel 2021, deve poter fare quello che vuole col proprio corpo. Se una donna è carina non deve essere automaticamente stupida oppure esser vista come un oggetto. È assurdo sentire ancora questi accostamenti e spero con questo calendario di dare forza alle donne per fare quello che sentono senza avere paura dei pregiudizi".