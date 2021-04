Marina, la moglie di Szczesny star musicale in Polonia: il suo successo a “The Voice Kids”

Marina Luczenko, moglie del portiere juventino Szczesny, ha cantato il suo singolo di successo "Never Again" sul palco di "The Voice Kids".

Redazione DDD

Marina Łuczenko, moglie del portiere della Juventus Szczesny, combina con successo la sua carriera musicale con la maternità da quasi tre anni. Nel dicembre dello scorso anno è stato pubblicato il suo terzo album musciale, intitolato "Layers", da cui provengono i successi "News" e "Never again" ampiamente commentati dai media. Sebbene l'artista viva a Torino con il marito Wojciech Szczęsny e il figlio Liam, di tanto in tanto riesce a sorprendere i suoi fan e ad esibirsi in Polonia. Tale opportunità è emersa recentemente durante le registrazioni degli episodi finali di "The Voice Kids", sul canale polacco TV2.

La presenza di Marina in "The Voice Kids" non è casuale, visto che proprio lei ha iniziato la sua avventura con la musica in giovanissima età. Prima dei 10 anni, si è classificata seconda al Festival internazionale della canzone per bambini a Częstochowa ed è stata tre volte vincitrice del Festival Interschool di Stalowa Wola. All'età di 11 anni, è apparsa nel programma televisivo "Ballad o assassini", e tre anni dopo ha preso parte alla finale delle qualificazioni nazionali per il 1' Eurovision Song Contest for Children". Si è anche diplomata alla scuola di musica di 1' grado nella classe di pianoforte. La prima parte della finale di "The Voice Kids" con la partecipazione come ospite di Marina risale a sabato scorso su TVP 2. La seconda parte della finale, durante la quale gli spettatori sceglieranno il vincitore dello spettacolo musicale, sarà il 17 aprile sempre alle ore 20.00.