Mbappè-Jay Z a Miami: White Party 2023, ed è subito feeling fra il bomber e il rapper

Dopo una stagione intensa segnata da una finale di Coppa del Mondo con la Francia, uno scudetto con il PSG e il titolo di miglior giocatore della Ligue , Kylian Mbappé si è stabilito in Florida per una meritata pausa. " Benvenuti a Miami", ha commentato David Beckham in uno dei suoi post su Instagram. L'ex nazionale inglese è riuscito nell'impresa di portare nel suo club calcistico Lionel Messi, ex compagno di squadra di Mbappé e futuro giocatore dell'Inter Miami.