Melissa Satta sfoggia un nuovo look: sempre più bella ed i follower impazziscono

Nuovo look per la bellissima ex compagna di Kevin Prince Boateng...

Redazione DDD

di Giuseppe Martorana -

Che si abbiano i capelli corti, medi o lunghi, la frangia riesce sempre ad aggiungere quel tocco in più per essere più affascinante. Lo sa bene anche l’ex compagna del calciatore ghanese, attualmente all’Hertha Berlino Kevin Boateng, Melissa Satta, che su Instagram pubblica una foto col suo nuovo hair look che ha proprio in questo intramontabile il suo punto di forza. Nessuna rivoluzione radicale per la conduttrice, ma quando si passa dal non averla allo sfoggiarla con nonchalance la prima impressione è sempre quella di un cambio di passo importante.

La Satta ha optato per una frangia lunga e piena, a sfioro sulle sopracciglia, che esalta ancora di più la profondità dello sguardo. Realizzata da Marco Paolo Rossi, art director del salone Aldo Coppola di Milano XXII Marzo e da Simona Ghezzi, questa fringe si abbina alla perfezione al lungo di Melissa, che per il “debutto“ ha puntato su uno styling morbido, dall’effetto molto naturale. Uno stile alla “Jane Birkin” quello di Melissa, che ancora una volta sfoggia sui social tutta la sua bellezza che non passa inosservata ai suoi fans e tra i tanti commenti ne arriva uno “esagerato”: “Dio benedica la Satta, l’ottava meraviglia del mondo…” Un messaggio al suo ex Boateng?