Messico, Mineros de Zacatecas: l’incredibile simbolo fallico nel lancio della nuova maglia

Ma, a far discutere questa settimana, è stato il lancio della nuova maglia. Il club semi-professionistico messicano ha scelto di presentare il nuovo kit in un contesto “artistico”. Alcuni giocatori della prima squadra hanno posato indossando la nuova divisa da gioco davanti ad un murales.

Gli scatti sono diventati subito virali, ma non per la bellezza della maglia. O meglio, non solo per quello. Il club, infatti, non si è accorto che sul murales era stato disegnato un simbolo fallico.