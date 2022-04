Mille partite in casa del Middlesbrough: e lui, Alan, dal 1983, non se ne è persa una…

La straordinaria serie di partite casalinghe consecutive di Alan Gregory ha raggiunto i 1.000 successi quando l'Huddersfield Town ha fatto visita al Boro il lunedì di Pasqua

Sabato 8 ottobre 1983 alle 16:10 è nata la prima figlia di Alan Gregory, la primogenita Kirsty. Dall'altra parte della città più o meno nello stesso periodo, il Middlesbrough stava perdendo 2-1 in casa contro il Blackburn Rovers, nella vecchia Division Two. Alan non saltava una partita da due anni, ma comprensibilmente non poteva essere presente anche a quella. Tornò ad Ayresome Park quindici giorni dopo per vedere il Boro vincere di goleada sullo Shrewsbury 4-0, con una doppietta di David Currie e gol di Paul Ward e Heine Otto.