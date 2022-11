Mondiale, Fatima Zeglam spinge il suo Marocco: “I Leoni non si arrendono mai, ma sono scaramantica”

La nostra Fatima Zahra Zeglam , modella-showgirl appassionata di calcio, è in trepidante attesa per l’esordio del suo Marocco al Mondiale. Fatima ci ha spiegato come si vivono queste ore di attesa e come ci si prepara per un evento così importante. “Le partite del Marocco le guardiamo tutti insieme in famiglia a casa dei miei. Siamo vestiti a tema con tanto di bandiere. Insomma, come un classico Natale. Immancabili poi il cous-cous e il tajine di pollo e patate…”.

L’amore e il forte senso di appartenenza alla sua terra sono ben radicati nel suo cuore: “La nostra nazionale la chiamano i “Leoni dell’Atlante” (in berbero e in arabo Atlas, la catena montuosa marocchina più grande d’Africa che si estende per circa 2.500 km tra Marocco, Algeria e Tunisia). Per me, quindi, i nostri calciatori sono dei veri e propri leoni perché non si arrendono mai. Noi marocchini siamo uno dei popoli più patriottici. Anche se nasci e cresci in un altro paese, dirai sempre che sei del Marocco, anche se non l’hai vissuto molto”. Fatima di per sé è molto scaramantica (ha vissuto anche a Napoli), ma la fiducia nella forza del Marocco è intatta: “La nostra nazionale può far bene. Hakimi potrà trascinare il Marocco con il suo spirito da uomo-spogliatoio, anche se mi manca molto il nostro capitano Benatia. Sabiri e Cheddira? Hanno una grande occasione, mi aspetto tanto da loro, vorranno dimostrare quello che valgono. Penso che possano dare il loro contributo”. I “Leoni dell’Atlante” avranno una “leonessa” a fare il tifo per loro da casa…