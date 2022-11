Mondiale, sulla panchina del Senegal spunta un ciuccio in bocca: risate social

E in mano il difensore senegalese aveva due smartphone…

Il Senegal ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale in Qatar dopo la vittoria nel decisivo e ultimo match della fase a gironi del Gruppo A contro l’ Ecuador .

Grande festa per le strade di Dakar

In primo piano c’è Pape Abou Cissé, difensore dell’Olympiacos, con in bocca…un ciuccio. Sui social già si sprecano i commenti con tanto di risate per questo scatto alquanto curioso…