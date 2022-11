Mondiali, Aguero parte per il Qatar: ma in aereo è circondato da tifosi brasiliani

L’ Argentina di Lionel Scaloni debutterà al Mondiale in Qatar martedì 22 novembre nella gara contro l’ Arabia Saudita di Hervé Renard (Gruppo C).

Tra i tanti sostenitori dell’Albiceleste per l’inizio della rassegna iridata nel paese della penisola arabica, ci sarà anche Sergio Aguero. L’ex stella dell’Argentina (101 presenze con la Seleccion), è partito alla volta del Qatar per seguire il Mondiale di Messi (l’ultimo della Pulce) e compagni.

“El Kun” ha documentato il suo volo con un video su Instagram. L’espressione di Aguero è tutto un programma. Si gratta la testa, sembra esasperato ma con un sorrisino ironico. Il motivo? L’aereo è pieno di festanti tifosi del Brasile. Aguero ha commentato così: “L’intero volo in questo modo”. Per l’intera durata del viaggio, non breve peraltro, i fan brasiliani hanno cantato per tutto il tempo. Si parte bene Kun…