Mondiali, CR7 re di Instagram: ma su Google spopola Lewa…

Quest’anno il campionato mondiale si terrà per la prima volta durante il periodo invernale, caratterizzato da un importante flusso di denaro dovuto alle tante festività ed ai conseguenti regali. Proprio per questo, quest’anno più che mai, l’evento sportivo si trasforma in una grande vetrina commerciale per i brand desiderosi di promozionare i propri prodotti attraverso le sponsorizzazioni dei calciatori sui due principali canali odierni: Google e Instagram.