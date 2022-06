Mosca, lo Spartak ride di Bayern e United che inventano un’offerta per Sobolev

Lo Spartak Mosca ha pubblicato per gioco una falsa offerta di trasferimento del Bayern Monaco per quanto riguarda il giocatore Alexander Sobolev. Nella scrittura sono inclusi bonus fino a 15 milioni di euro se il Manchester United vince un titolo.

I club russi sono spesso piuttosto grevi con i loro scherzi sui social media, in particolare Spartak Mosca e Zenit. I moscoviti sono diventati virali anche questa settimana sul loro profilo Twitter inglese, in cui hanno riprodotto una falsa lettera inviata dal Bayern Monaco per fare un'offerta per Alexander Sobolev. "Caro Spartak Mosca. Vorremmo fare un'offerta per il tuo giocatore Alexander Sobolev. Offriamo 1.000 euro con i seguenti bonus: 10 milioni se il Bayern vince l'Eurovision; 15 se il Manchester United vince un titolo ; 20 milioni se Leo Messi firma con il Real Madrid. Saluti, FC Bayern Monaco", si legge nella lettera.

In esso c'è una firma abbastanza elementare del club bavarese che fa capire che lo scopo della pubblicazione è quello di fare uno scherzo. Il contenuto, per ovvi motivi, è presto diventato virale. I tifosi di vari club si sono espressi per criticare o ridere della prodezza della squadra russa. Non è la prima - né sarà l'ultima, probabilmente - volta che il Manchester United diventa bersaglio giocoso. Lo Zenit San Pietroburgo ha già pubblicato un'immagine con uno dei suoi giocatori con in mano un trofeo sotto il testo: "Ehi, tifosi del Manchester United, ecco come appare un trofeo". Con un paio di emoticon a compendio...