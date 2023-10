Mughini contro Salvini: proprio nella settimana di Milan-Juventus

Il "Cretino" di Mughini rivolto a Salvini si è sentito benissimo nella casa del GF Vip, Non si parlava di calcio, ma il fatto che sia in arrivo Milan-Juve, le due squadre care ai protagonisti della polemica, arricchisce lo sfondo della polemica...

Giancarlo Fusco

Diversi per mestiere e per idee politiche, ma anche per fede calcistica. Giampiero Mughini e Matteo Salvini sembrano fatti apposta per essere antitetici e polemici fra loro...

E c'è anche Milan-Juve...

Domenica oltretutto giocano le loro due squadre, il Milan di Salvini in casa e la Juve di Mughini ospite a San Siro. La contrapposizione targata Grande Fratello non ha nulla a che vedere con il calcio, ma se c'è una polemica fra loro due, in molti vedono comunque in controluce i colori rossoneri dell'uomo politico e quelli bianconeri del giornalista e scrittore.

Il fatto è che Giampiero Mughini è finito nell’occhio del ciclone per via di alcune sue frasi sul leader della Lega Matteo Salvini. Per le quali il ministro ha già twittato facendo sapere urbi et orbi che Mughini lo ritiene un "cretino". A questo punto le possibilità che il nuovo entrato nel GF Vip venga espulso per qualche sua affermazione aumentano ora dopo ora.

