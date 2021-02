Neymar in pressing su Chiara Nasti: ma la “cognata” di Kevin Bonifazi non ricambia

Social: Neymar assilla Chiara Nasti, sorella della fidanzata del difensore dell'Udinese Kevin Bonifazi

Neymar è "pazzo" di Chiara Nasti, ma lei non ricambia. Sulle pagine di Chi, Alfonso Signorini afferma che il calciatore brasiliano stia “disperatamente” cercando di attirare l’attenzione della Nasti. Senza, però, risultati apprezzabili. Il tutto accade alla luce del sole, alla luce dei social, sotto lo sguardo dei fan di Neymar, il fuoriclasse del Paris Saint-German. Secondo l’articolo comparso su Chi, infatti, Neymar si è trasformato in un follower accanito della popolare influencer: "Non c’è una foto pubblicata dalla Nasti sui suoi profili Social, su Facebook o Instagram, a cui Neymar non abbia messo un cuore. Tutto per attirare la sua attenzione, ma lei, almeno per ora, non ricambia".