Neymar senza pace: flirta con una modella di Onlyfans e la fidanzata lo lascia

Non c’è pace per il campione brasiliano Neymar. Dopo l’operazione del legamento crociato che lo sta tenendo lontano dal campo, ora sono i problemi personali a disturbare i pensieri di O’ Ney. Infatti, la fidanzata Bruna Biancardi, madre della seconda figlia del calciatore, la piccola Mavie nata lo scorso ottobre, ha annunciato di averlo lasciato, dopo la diffusione dell'ennesima vicenda che ha visto il giocatore protagonista di approcci con altre donne, come già accaduto in passato e da lui stesso confessato con annessa richiesta alla compagna di perdonarlo. Ma questa volta la ragazza non ce l’ha fatta e ha sbottato e ha deciso di separarsi dall’ex Barcellona e PSG, attualmente all'Al Hilal.