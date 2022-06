Non si ferma davanti al vetro: Puyol vuol vincere anche a padel, a costo di andare a sbattere…

Quando Carles Puyol gareggia vuole sempre dare il massimo e vuole vincere. La competizione come mantra, il desiderio di primeggiare come vocazione. E' stato così in tanti anni di attività agonistica ad altissimi livelli ed è così anche dopo la carriera di calciatore, ad esempio quando si cimenta nella disciplina che va tanto di moda oggi: il padel.

Durante una partita, è corso attraverso una parete di vetro per cercare di recuperare una palla mentre giocava a padel con un amico. E' andato a sbattere... ma resta sorridente e non si fermerà di certo. Sbatte contro il vetro, ma via verso un'altra sfida. Altro giro, altra partita. Come era già accaduto del resto qualche anno fa...