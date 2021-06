Non solo Milano: anche Ibiza coccola la nuova coppia Marco Borriello-Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli a Ibiza con Marco Borriello. I due sono diventati inseparabili: che l’amicizia stia diventando qualcosa di più?

Una nuova coppia potrebbe infiammare l'estate del gossip. Si tratta di Marica Pellegrinelli, ex moglie di Eros Ramazzotti e Marco Borriello, ex di Belen Rodriguez. I due sono stati paparazzati insieme da Chi. "Per anni ho pensato soltanto alla carriera e a divertirmi, non lo nego. Adesso sto iniziando a desiderare una compagna stabile e dei figli". Sono le frasi di Marco Borriello che risalgono alla fine dell’estate 2018, poche settimane dopo essersi trasferito in pianta stabile ad Ibiza, dove fa il dirigente della squadra di calcio locale.