Non solo Toro-Juve: i tanti derby di Torino, c’è anche quello dei mercati…

Il Corriere della Sera proporrà un derby cittadino al giorno fino al 3 aprile, giorno di Torino-Juventus. A favore di Porta Palazzo, la signora Teresa: "Qui con venti euro ho comprato frutta e verdura per una settimana, più mezzo chilo di mozzarella per fare la pizza ai miei nipoti; che mio figlio è separato, lavora da casa, e ha due ragazzini di cui occuparsi tre giorni a settimana: poverino, non può fare tutto da solo; specie ora, con questo disastro del Covid e le scuole chiuse". Un residente di Palazzo Juvarra rincara la dose: "In città prezzi più bassi non se ne trovano, nemmeno in periferia, tant’è che, fin quando si è potuto viaggiare, ogni sabato arrivava gente persino dalla Francia, proprio per fare la spesa. Parcheggiavano i pullman in doppia fila in Corso Regina Margherita e si compravano mezza piazza; alimentari; e vestiti, che anche quelli, se hai fortuna, certi giorni te li tirano dietro per pochi spiccioli".