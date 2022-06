Norvegia: portiere sposta i pali per ridurre lo spazio della porta

Sbigottimento in Norvegia

Vedere per credere. La notizia arriva dalla Norvegia . Nell’era delle telecamere e dei social è difficile farla franca, anche se Patrik Gunnarsson , 21enne portiere islandese che gioca nel Viking , ha provato a giustificarsi fino all’ultimo. Il giovane portiere è stato colto con le mani nel sacco mentre spostava i pali della porta per ridurre la grandezza della propria porta di qualche centimetro.

Come aveva riferito Aftenposten e testimoniano le foto sui social, Patrik Gunnarsson non è nuovo a queste cose, infatti il tentativo di spostare i pali ormai si ripete da un paio di partite. L’estremo difensore però si difende così: "Si tratta solo un rituale prima delle partite. Questo gesto mi fa sentire a mio agio. Non c’è altro. Prendo solo un po' a calci i pali"