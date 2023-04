Nottingham Forest, segnava con una capigliatura alternativa: oggi è irriconoscibile..

Nonostante le discussioni sulla sua pettinatura, Lee rimane una figura rispettata nel mondo del calcio. La sua carriera è durata oltre due decenni e lo ha visto giocare per una varietà di club inglesi in tutto il Paese.

L'ex attaccante del Nottingham Forest Jason Lee ha subito una radicale trasformazione da quando si è ritirato dal calcio nel 2012. Conosciuto per la sua iconica pettinatura, che presentava i dreadlocks legati in un nodo in cima alla sua testa, Lee ora sfoggia una testa completamente rasata e una barba scura e cespugliosa. barba. I fan di questo sport potrebbero avere difficoltà a riconoscerlo a prima vista.

Lee ha iniziato la sua carriera al Charlton prima di passare al Lincoln City per due stagioni. Ha poi giocato per il Southend United prima di entrare nel Nottingham Forest nel 1994. Durante la sua permanenza al Forest, Lee ha collezionato 63 presenze in Premier League e segnato 12 gol. Fu qui che divenne famoso per la sua caratteristica acconciatura.