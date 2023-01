Nuovo acquisto Burnley: Foster viene presentato con un video a tema Shrek in cui compaiono Messi e CR7

Il Burnley di Vincent Kompany sta facendo sul serio per risalire subito in Premier League . I Clarets sono in vetta alla Championship con cinque punti di vantaggio sullo Sheffield United secondo (62 a 57). Il Burnley è reduce da ben otto vittorie consecutive in campionato.

Sul mercato il club inglese si è assicurato la 22enne promessa del calcio sudafricano, Lyle Foster, prelevandolo dai belgi del KVC Westerlo per 8 milioni di sterline. Per annunciare l’arrivo di Foster, il Burnley ha pensato bene di creare un video particolare e decisamente geniale a tema Shrek in cui compare il cattivo Lord Farquaad che parla allo specchio per valutare i tre potenziali acquisti del Burnley invece che principesse come nel film.