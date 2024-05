Parlano gli autori di DerbyDerbyDerby.it: Emanuele Landi si racconta…

Un sogno coltivato fin da piccolo quello di diventare un tele/radiocronista guida la storia di Emanuele Landi, nel team di Derbyderbyderby.it da settembre 2016

Emanuele Landi Redattore 29 maggio 2024 (modifica il 29 maggio 2024 | 13:15)

Emanuele Landi scrive per DerbyDerbyDerby.it da settembre 2016. Redattore motivato da un amore viscerale per il calcio che ricorda la sua vita in base agli eventi sportivi. Il suo sogno è quello di commentare una finale di un Mondiale. Ecco una piccola intervista per conoscerlo meglio. Ma non solo, potrete immergervi nel lavoro quotidiano svolto da Emanuele, assieme ai colleghi Mauro Suma, Davide Capano, Sergio Pace e Vincenzo Bellino. Un team professionale, affiatato e competente sempre pronto ad offrirvi un quadro generale di tantissimi derby...

Che squadra tifi?

Sono un giornalista radiotelevisivo e amo il calcio fin dal concepimento: ricordo gli eventi della mia vita attraverso gli eventi sportivi.

Chi è il tuo calciatore preferito di tutti i tempi?

Il mio calciatore preferito di tutti i tempi è Diego Armando Maradona. Sono campano, della provincia di Salerno e non sono tifoso del Napoli. Credo, però, che El Pibe de oro sia stata l'espressione più pura del mondo del calcio. Poteva decidere una partita in ogni momento.

Sei sposato o fidanzato? Cosa hai studiato e come si collega con la tua carriera attuale?

Mi divido tra la mia fidanzata e la mia vita professionale. Laureato in Scienze della Comunicazione, con diploma classico e in possesso del tesserino dell’ODG della Campania da Pubblicista.

Sport praticati?

Ho praticato negli anni il basket fino alla tarda adolescenza non potendo fare sport all'aperto da piccolo. Avevo provato col nuoto ma gli sport individuali (da praticare) non fanno per me. Ecco perché negli anni ho praticato amatorialmente il calcio a 5 e a 11. Penso che il team e lo spirito di gruppo si vede anche in uno sport.

Qual è il primo stadio di calcio che hai visitato?

Il primo stadio di calcio visitato è stato l'Arechi di Salerno (mia città natale). Amo visitare gli stadi: negli anni, infatti, ho avuto la possibilità di vederne tanti durante le partite e di visitare lo Juventus Stadium a Torino, la Johann Crujiff Arena di Amsterdam e il Parc des Princes a Parigi. Ovviamente, però, lo stadio preferito è San Siro.

Come trascorri il tempo libero quando non stai lavorando o guardando sport?

Quando non penso allo sport amo suonare la chitarra e ascoltare musica. Sono due delle mie più grandi passioni, dietro quella principale (lo sport h24).

C'è un atleta che consideri un modello di vita? Chi e perché?

Il mio atleta modello di vita è Gennaro Gattuso per la grinta che metteva in campo. Durante le partite mi rivedevo molto in lui non avendo grandi doti tecniche. Sul lavoro cerco di applicare la stessa applicazione e determinazione.

Qual è il tuo film sportivo preferito e perché?

Il mio film sportivo preferito è senza dubbio Space Jam. Lo avrò visto un'infinità di volte da bambino e mi ha insegnato che si può anche partire sfavoriti ma il modo per vincere lo si può sempre trovare.

Se non fossi diventato giornalista, quale professione avresti scelto?

Questa domanda ha una facile risposta: se non fossi diventato giornalista, sarei diventato giornalista.

Qual è la tua citazione sportiva preferita?

La mia citazione sportiva preferita è “Goal mancato, goal subito”.

Come ti mantieni informato sulle ultime novità sportive?

Non c'è un'ora in cui non mi informi sullo sport. Negli anni dell'adolescenza mi addormentavo fisso seguendo i telegiornali sportivi.

L'intervista più memorabile?

Ricordo con piacere l’intervista a Maurizio Compagnoni per la stesura della tesi:, essendo anche un mio modello a cui assomigliare, volendo diventare tele/radiocronista sportivo.

Prima di entrare nel team di Derbyderbyderby Emanuele Landi, qual è il consiglio più importante che hai ricevuto nella tua carriera?

Crederci sempre. Importante avere un piano B ma quando qualcuno cercava di scoraggiarmi la mia determinazione aumentava.

Puoi raccontarci un po' di te e del tuo background professionale?

Gli altri mi definiscono generoso e propenso al lavoro di gruppo. Scrivo da più di 10 anni su testate online che parlavano di calcio ma c'è sempre da imparare. Ho conseguito il tesserino da Pubblicista attraverso il quotidiano "Le Cronache del Salernitano", seguendo anche cronaca e politica locale. Ho seguito alcune partite da inviato per Datasport e altre da addetto stampa per una società d'eccellenza campana il "Salernum Baronissi" ma il momento più bello è stato fare le telecronache per "Salernoinweb" dei campionati dalla 1° alla 3° categoria.

Cosa ti ha spinto a unirti al team di DerbyDerbyDerby.it?

Sono entrato nel team di DerbyDerbyDerby.it per il grande obiettivo del progetto: raccontare queste sfide a 360°, da un pc o attraverso un microfono.

Qual è stato il match di calcio che ti ha emozionato di più nella tua vita e perché?

Il match di calcio che mi ha emozionato di più nella mia vita: Italia-Francia del 2006. Avevo solo 13 anni ma credo sia stata l'emozione calcistica più grande vissuta finora.

Derbyderbyderby, Emanuele Landi: Chi vorresti intervistare?

Mi piacerebbe intervistare Paolo Maldini, Javier Zanetti e Alex Del Piero. Tre grandi esempi di uomini e di calciatori: bandiere sul campo e grandi professionisti dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Poi sarebbe bello anche spaziare su altri sport: adoro, per esempio, la Formula 1 ma seguo con assiduità anche il tennis e diverse discipline.

Qual è il tuo obiettivo principale come membro della redazione di DerbyDerbyDerby.it?

Il mio obiettivo principale come redattore di DerbyDerbyDerby.it è far sì che il sito diventi un punto di riferimento per i lettori prima delle grandi sfide e non solo.

Infine, che messaggio vorresti inviare ai lettori di DerbyDerbyDerby.it?

Cari lettori di DerbyDerbyDerby.it, solo qui troverete numeri, date, statistiche che non troverete da altre parti. Seguiteci per vivere le emozioni dei derby sotto tutti i punti di vista.