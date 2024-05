Parlano gli autori di DerbyDerbyDerby.it: Vincenzo Bellino si racconta…

Vincenzo Bellino scrive per DerbyDerbyDerby.it da aprile 2024. Redattore motivato da forte passione, è sempre alla ricerca delle notizie più curiose e originali che il variegato mondo del calcio regala in quantità industriale. Ecco una piccola...

Vincenzo Bellino Redattore 28 maggio 2024 (modifica il 28 maggio 2024 | 06:51)

Vincenzo Bellino scrive per DerbyDerbyDerby.it da aprile 2024. Redattore motivato da forte passione, è sempre alla ricerca delle notizie più curiose e originali che il variegato mondo del calcio regala in quantità industriale. Ecco una piccola intervista per conoscerlo meglio. Ma non solo, potrete immergervi nel lavoro quotidiano svolto da Vincenzo, assieme ai colleghi Mauro Suma, Emanuele Landi, Sergio Pace e Davide Capano. Un team professionale, affiatato e competente sempre pronto ad offrirvi un quadro generale di tantissimi derby...

Che squadra tifi?

Tifo lo sport, ma essendo originario della provincia di Avellino, mi farebbe piacere se il club irpino riuscisse a tornare nel calcio dei grandi.

Chi è il tuo calciatore preferito di tutti i tempi?

Alessandro Del Piero, uno dei giocatori più forti della storia del calcio italiano. Leggenda della Juventus, Alex non solo aveva una tecnica sopraffina e una straordinaria capacità di segnare goal spettacolari, ma si è sempre distinto per carisma, eleganza, lealtà ed educazione, valori che gli hanno permesso di guadagnare rispetto e ammirazione in Italia, in Europa e nel mondo.

Sei sposato o fidanzato? Cosa hai studiato e come si collega con la tua carriera attuale?

Convivo felicemente con la mia ragazza. Mi sono diplomato al Liceo Scientifico, ho conseguito la Laurea Triennale in Lettere Moderne presso l'Università di Parma e sono laureando in Giornalismo e Comunicazione Multimediale ed Editoriale. Ho conseguito anche il tesserino da giornalista pubblicista nel 2022, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Regione Campania.

Sport praticati?

Ho sempre giocato a calcio fin da piccolo. In una fase precedente della mia vita mi sono dedicato all'atletica leggera, ottenendo anche discreti risultati sui 1000, 2000 e 3000 metri piani. Amo lo sport all'area aperta, mi piace la competizione.

Qual è il primo stadio di calcio che hai visitato?

Ovviamente lo Stadio Partenio Lombardi di Avellino. In Italia ho avuto modo di girare diversi impianti sportivi, San Siro è San Siro, ma anche l'Olimpico di Roma, il Tardini di Parma, l'Allianz Stadium e l'Olimpico Grande Torino. In Europa ho visitato il Camp Nou a Barcellona insieme a diversi impianti sportivi in Inghilterra, Wembley è un gioiellino, ma anche l'Old Trafford non scherza.

Come trascorri il tempo libero quando non stai lavorando o guardando sport?

Mi piace viaggiare, mi piace leggere qualche libro o ascoltare musica. Amo le uscite con la mia compagna o con la mia famiglia, circondarmi di persone che mi amano e che mi fanno sentire importante mi fa stare bene

C'è un atleta che consideri un modello di vita? Chi e perché?

Kobe Bryant per diverse ragioni che vanno al di là delle sue straordinarie abilità sul campo da basket. Kobe è stato la dimostrazione di come la dedizione, resilienza, leadership e l'amore per la famiglia possono portare a una vita piena di successi.

Qual è il tuo film sportivo preferito e perché?

L'invincibile (Invictus) è un film del 2009 diretto da Clint Eastwood. È uno dei miei film preferiti perchè sottolinea come lo sport, in questo caso il rugby, possa diventare uno strumento di unione ed aiutare a risolvere problematiche politiche, differenze di genere e di etnia.

Qual è la tua citazione sportiva preferita?

Lo sport è maestro di vita. Per eccellere bisogna lavorare duro quotidianamente ed essere disposto a far sacrifici (Vincenzo Bellino)

Come ti mantieni informato?

Leggendo i giornali, guardando la televisione, ascoltando la radio. Consultando in Internet i siti web delle testate giornalistiche, le mie pagine social.

L'intervista più memorabile?

Ne ho fatte diverse. Memorabile quella a Roberto Carlos, tra le più belle inserisco anche Ciro Ferrara che mi ha raccontato la grandezza del calciatore più forte della storia, Diego Armando Maradona.

Qual è il consiglio più importante che hai ricevuto nella tua carriera?

Credi sempre in te stesso, perchè nessuno lo farà al posto tuo.

Puoi raccontarci un po' di te e del tuo background professionale?

Ho avuto diverse esperienze nel corso della mia breve carriera da giornalista che mi hanno permesso di superare il primo step e mi hanno formato in diversi settori del ramo giornalistico. Il tesserino da giornalista è stato solo il primo passo verso quello che io considero il sogno della mia vita. Mi piace variare molto, ho bisogno di stimoli per dare tutto me stesso nelle cose che faccio: dalla stesura di articoli di approfondimento, alle interviste, ai collegamenti in radio e in tv, alle esperienze da inviato. Amo il mio lavoro, mi fa sentire vivo e mi permette di mostrare i lati più belli del mio carattere: l'intraprendenza, la determinazione, l'ottimismo, la solarità.

Cosa ti ha spinto a unirti al team di DerbyDerbyDerby.it?

Il traguardo più importante è sempre il prossimo. Voglio crescere insieme ai miei colleghi, insieme alla mia nuova redazione, realizzare il mio sogno ed aiutare gli altri a far altrettanto

Qual è stato il match di calcio che ti ha emozionato di più nella tua vita e perché?

La finale dei Mondiali 2006 tra Italia e Francia è qualcosa che ti rimane dentro. Più che per i match di calcio, io amo le imprese sportive e nell'ultima Olimpiade ne abbiam viste tante: dall'oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto a quello di Marc Jacobs nei 100 metri o della staffetta 4x100 fino al primo Slam di Jannik Sinner. Lo Sport è emozione.

Chi vorresti intervistare?

Mi piacerebbe intervistare i Miti dello Sport dei Nostri Tempi: dal calcio al tennis, dal basket alla pallavolo, dal rugby allo sci alpino. Raccontare le storie degli atleti che ogni giorni scrivono la propria storia e riscrivono quella dello sport

Qual è il tuo obiettivo principale come membro della redazione di DerbyDerbyDerby.it?

Alzare l'asticella, aggiungere nuove skills al mio background, migliorare me e i miei colleghi sul piano professionale. Non mi pongo limiti, ma lavoro step by step con l'umiltà che mi contraddistingue.

Infine, che messaggio vorresti inviare ai lettori di DerbyDerbyDerby.it?

Seguite DerbyDerby, la testata che esplora il calcio a 360°, raccontando il lato romantico dello sport, le rivalità storiche e le sfumature culturali che definiscono i club. Segui DerbyDerby per immergerti nelle storie che uniscono passione, religione e politica, svelando l'essenza del calcio nazionale e internazionale.