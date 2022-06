Partita interrotta tra Cile e Venezuela Women per l’invasione…di un cane

Una passerella esilarante in campo per l’amico a quattro zampe…

Di colore nero, l’amico a quattro zampe si è fatto una bella corsetta prima di srotolarsi sull’erba per ricevere carezze e grattini. Quando una giocatrice in campo ha tentato di acchiapparlo, ecco che il cane si è divincolato ed ha preso la direzione della porta opposta.

Grande esultanza del pubblico presente per lo slalom e la corsa dell’animale. Poi si è fatto strada da solo ed è stato finalmente intercettato. Solo in quel momento la gara è potuta riprendere. Una passerella davvero divertente per il cagnolino che ha percorso il terreno di gioco in preda all’euforia…