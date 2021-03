Perde 6-0 ma ha i capelli più lunghi della storia del calcio: ha rischiato anche di calpestarli…

Aedon Scipio è stato immortalato durante Anguilla-Repubblica Dominicana (0-6) mostrando i suoi lunghi capelli mentre giocava. E il fatto è che raggiungevano le ginocchia...

La Repubblica Dominicana ha ottenuto una clamorosa vittoria nella sua trasferta ad Anguilla (0-6), anche se il suo successo è passato in secondo piano, perché la ribalta se l'è presa per intero un giocatore della squadra locale. Aedon Scipio, che ha giocato 73 minuti, ha catturato tutti gli sguardi perché portava i capelli molto lunghi. I suoi capelli scendevano fino alle ginocchia e ha rischiato persino di calpestarli in una strana azione.