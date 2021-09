Per le vie di Parigi con la stessa giacca di Marge Simpson: autoironia Wanda Nara

In questi giorni Wanda Nara si è esibita sui social con una giacca simile a quella indossata dalla moglie di Homer Simpson nella serie cartoon di successo.

Durante la sua carriera mediatica, Wanda Nara ha dimostrato di avere un grande senso dell'umorismo e lo scorso fine settimana lo ha confermato sui suoi social network. Lo ha dimostrato uscendo per le strade di Parigi, con un capo molto particolare per il suo look. La moglie di Maurito Icardi indossava un paio di jeans con un taglio nella parte inferiore di ciascuna gamba, tacchi a spillo bassi in tonalità rosa con punta nera, una maglietta nera attillata, una borsa Hermés rosa gomma da masticare, ma senza dubbio il capo di punta era il cappotto: un blazer rosa confetto con spalline e dettagli neri su revers, bottoni e tasca, caratteristici del marchio Chanel.

L'abito sarebbe passato inosservato tra tanti oggetti di lusso che possiede la sorella di Zaira se non fosse stato per il fatto che Marge Simpson lo indossava in un episodio dei Simpson per poter frequentare l'alta società americana. "Come possiamo dimenticare il giorno in cui Wanda ha indossato l'abito convertibile Chanel di Marge", ha scritto uno dei suoi follower. Mentre un altro ha commentato: "Che grande Marge Simpson!". E lungi dall'essere offesa, Wanda ha riso di se stessa condividendo alcuni meme sulle sue storie su Instagram. "Sei Wanda?" Ha scritto accanto a un'immagine di Marge con l'abito in questione. "Sono io?", pubblicato in un altro, chiarendo che il confronto non la infastidisce affatto.