“Perché la Palmas non ti segue su Instagram?”, i fan di Francesca Lodo alla riscossa

Francesca Lodo, è il suo momento all'Isola. Lei è cugina di Giorgia Palmas ed entrambe hanno spesso avuto (e hanno nel caso di Giorgia) sportivi al loro fianco. Dai social si percepisce però che la loro non è una frequentazione quotidiana.

Francesca Lodo e Giorgia Palmas hanno spesso intrecciato le loro vite al mondo dello sport. Francesca, oggi rivale sull'Isola dei Famosi di Elisa Isoardi, ha avuto spesso dei calciatori di Serie A al suo fianco, mentre la Palmas, cugina di Francesca, ha avuto due figlie entrambi da sportivi: Sofia dal calciatore Davide Bombardini e Mia dal campione di nuoto Filippo Magnini. Ora Giorgia Palmas è molto impegnata a fare la mamma e il suo profilo Instagram è a metà fra foto di affetti di famiglia e attività pubblicitarie e professionali. Francesca invece, anche all'Isola, si sta lasciando fra l'altro alle spalle lo scandalo Vallettopoli, dal quale si è peraltro già risollevata. Nel passato di Francesca Lodo ci sono diversi amori importanti. Si parla soprattutto di sportivi, come gli ex calciatori Cristiano Zanetti, Stefano Mauri, Matteo Ferrari e Francesco Coco.

Di origini cagliaritane Lodo è la cugina di Giorgia Palmas. "E' un rapporto positivo. Non ci siamo frequentate molto, ma non abbiamo mai litigato e le voglio bene - ha detto la Palmas in una vecchia intervista -. Ogni volta che è il suo compleanno la chiamo e le faccio gli auguri". Eppure i suoi follower le scrivono spesso: "Perché tua cugina Giorgia non ti segue su Instagram?".