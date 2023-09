Perù, i riti sciamani del Padre Sole contro Neymar: lui non segna, ma il Brasile vince uguale…

Il 31enne attaccante, che ha superato Pelé diventando il capocannoniere di tutti i tempi del suo paese, tornerà in campo con la Nazionale brasiliana martedì. I padroni di casa del Perù avevano bisogno di tutto l'aiuto possibile per ottenere un risultato positivo contro i cinque volte vincitori della Coppa del Mondo. Proprio per questo un gruppo di guaritori tradizionali della giungla, delle montagne e delle regioni costiere del Perù, conosciuti come Tayta Inti (Padre Sole), hanno offerto la loro "assistenza".

Lo sciamano Felix Rondan aveva detto ai giornalisti: “Abbiamo neutralizzato Neymar legandogli i piedi. Lo abbiamo legato in modo che non sia in buona forma, non corra e non giochi bene”. Lo sciamano Walter Alarcon aveva aggiunto che il rituale aveva lo scopo di annebbiare la mente di Neymar in modo che non potesse “raggiungere ciò che sta cercando, e cioè i suoi obiettivi sportivi con il Brasile”. Eppure dopo aver vinto la partita di apertura delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 5-1 contro la Bolivia, la Seleçao verdeoro ha battuto anche i peruviani. Nonostante le macumbe...