Quali sono i giocatori più spesso sotto i riflettori?

Sempre dalla Spagna (come Georgina) è arrivato, come un fulmine, un altro gossip di quelli che hanno fatto parlare per mesi: Gerard Piqué, per anni pilastro della difesa del Barcellona e della nazionale iberica, è stato infedele alla sua compagna cantante colombiana Shakira che, senza nessuna remora, ha raccontato, in una canzone di enorme successo mondiale, la fine della sua relazione. La famosa frase “hai scambiato un Rolex con un Casio” è entrata a far parte del linguaggio più in voga tra i giovani. Tanti pettegolezzi anche su Neymar Jr., da anni più sui giornali più per cronaca rosa che per imprese sportive. Il calciatore brasiliano, infatti, fresco papà, è assurto agli onori della ribalta per essersi separato dalla compagna a pochi giorni dalla nascita della figlia. O’ Ney, comunque, negli anni è stato più volte sulle copertine per le sue notti folli in discoteca, per la sua tendenza a far baldoria e per il vizietto legato all’alcool e al troppo cibo spazzatura.