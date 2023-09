Quando la fortuna finisce: Scandali e truffe che sconvolgeranno i membri del Amunra casino

I casinò sono sempre stati associati a sfarzo, glamour e alte puntate. Con somme di denaro così ingenti in gioco, non c'è da stupirsi che siano stati lo sfondo di alcuni degli scandali e degli inganni più infami della storia.

Facciamo un viaggio nel tempo, rivisitando alcuni dei più grandi scandali.

Il sistema di scambio di carte della Tran Organization — All'inizio degli anni 2000, l'Organizzazione Tran, guidata da Phuong Truong, ha sviluppato una tecnica di scambio di carte che ha ingannato i casinò degli Stati Uniti e del Canada per una cifra stimata in 7 milioni di dollari. Lo schema consisteva nel corrompere i croupier affinché eseguissero "false mescolanze" durante le partite di blackjack e mini-baccarat, consentendo ai membri di tenere traccia dell'ordine delle carte e di effettuare di conseguenza puntate elevate. L'inganno si è protratto per cinque anni e ha coinvolto oltre 40 partecipanti prima di essere arrestato nel 2007.

La squadra di blackjack del MIT alla conquista del conteggio delle carte — Anche se non si tratta di uno scandalo in senso illegale, le strategie di conteggio delle carte del MIT Blackjack Team negli anni '80 e '90 sono leggendarie. Composto da brillanti studenti di matematica del Massachusetts Institute of Technology, il team utilizzava metodi statistici per vincere ingenti somme dai casinò.

La loro storia ha ispirato il libro "Bringing Down the House" e il film "21", mostrando la loro ingegnosità e i tentativi dei casinò di fermarli.

Il furto d'identità dei fratelli Roselli — Negli anni '90 i misteriosi fratelli Roselli, provenienti dall'Italia, hanno sottratto ai casinò oltre 37 milioni di dollari. I fratelli Roselli hanno ottenuto questo risultato sfruttando le scappatoie del credito e ingaggiando degli hacker per avere accesso ai database dei giocatori di alto livello. Spacciandosi per questi giocatori di alto livello, si sono assicurati linee di credito e hanno rastrellato enormi vincite. È interessante notare che, quando gli investigatori hanno scoperto le loro attività nel 2000, i fratelli erano scomparsi. Alcuni credono che non siano mai esistiti, mentre altri ipotizzano che possano essere stati vittime di un omicidio di mafia.

Ron Harris era un ingegnere del software per il Nevada Gaming Control Board. Negli anni '90, sfruttò la sua posizione per manipolare le slot machine, assicurando jackpot specifici. Lui e il suo complice hanno vinto centinaia di migliaia di dollari, prima che l'avidità di Harris lo portasse a tentare una vincita al Keno di 100.000 dollari ad Atlantic City, che ha sollevato dei sospetti. Harris fu infine catturato nel 1998.

La tecnica di smistamento dei bordi di Phil Ivey — Phil Ivey, giocatore di poker professionista, nel 2012 ha utilizzato un metodo noto come "edge sorting" per vincere circa 20 milioni di dollari nei casinò di tutto il mondo, tra cui il Crockfords di Londra e il Borgata di Atlantic City. L'edge sorting consiste nell'identificare piccole differenze di design sul retro delle carte da gioco. Mentre Ivey sosteneva di aver usato la pura abilità, i casinò sostenevano che si trattasse di un imbroglio. Entrambi i casinò hanno fatto causa a Ivey e, mentre l'accordo con il Borgata non è stato reso noto, il Crockfords non è stato obbligato a pagare le sue vincite.

Il lavoro interno del Gruppo Casino — Nel 1973, il casinò Stardust di Las Vegas fu teatro di una delle più importanti truffe di insider mai avvenute. La cassa del casinò fu defraudata di oltre 500.000 dollari (equivalenti a 3 milioni di dollari di oggi) grazie a uno schema che coinvolgeva il personale del casinò e il famigerato Frank "Lefty" Rosenthal. Lo scandalo fu così significativo che in seguito divenne parte della narrazione di "Casino".

Lo scandalo dei dadi radioattivi — In una trama che suona come un romanzo di spionaggio, nel 1973 un trio di giocatori d'azzardo cercò di sfruttare il Casinò di Deauville, in Francia, utilizzando dei dadi conditi con materiale radioattivo. Il piano prevedeva un rilevatore nascosto che suonava quando i dadi manomessi finivano su determinati numeri. Benché innovativo, il loro piano fu sventato quando la sicurezza del casinò rilevò un'insolita quantità di radioattività.

