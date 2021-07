Rangers, un tifoso abbatte un albero: per vedere meglio il derby amichevole con il Partick Thistle!

L'amichevole da derby con il Partick Thistle è stata un duro colpo alla foresta attorno al Firhill Stadium

Scherzi della pre-season. Ma non troppo...povero albero...Un piccolo gruppo di tifosi dei Rangers campioni di Scozia si è riunito sulla collina fuori dallo stadio per vedere la propria squadra in azione per la prima volta in questo precampionato. Ma per farlo è stato abbattuto un albero...