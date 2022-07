Tutti in Fiera...

E' giunta alla 13esima stagione la fortunata serie di cartoni animati, assolutamente unici e anche imitati, dedicata al calcio. Queste caricature, vignette, ritratti, disegni, sono a Rimini, sino a domenica, in una mostra.

Qui una bella selezione di personaggi, che volutamente non identifichiamo, è un bel gioco, non così scontato, almeno per noi, a prima vista.