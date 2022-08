Ritrova il suo cane in tv, durante la partita: grazie al…campionato cileno!

Ormai le speranze di ritrovato rasentavano lo zero, e invece… il match tra Fernandez Vial e Universidad de Concepcion, della primera B cilena, gli regala una gioia. Ecco che in diretta tv appare il suo toby che semina come un fulmine gli avversarsi e deposita anche parte dei suoi escrementi in area di rigore, prima di uscire dal campo. Proprio in tv Matias riconosce il suo cane mentre corre sul prato dello stadio Ester Roa. Ecco che i due amici si ricongiungono, un degno lieto fine per questa bizzarra storia.