Rivoluzione viola nell’engagement con i tifosi: un progetto che si tocca con mano

La collezione VIOLA 9.5 sarà disponibile ed acquistabile direttamente sulla piattaforma Genuino.World.

Dalle maglie indossate in campo, ai momenti esclusivi con il Club, ai prodotti in edizione limitata fino alle opere d’arte originali, il progetto VIOLA 9.5 darà l’opportunità di collezionare e scambiarsi NFT che possono corrispondere a oggetti fisici, proponendo un modello di fan engagement rivoluzionario per il panorama sportivo. Infatti, se gli NFT - Non Fungible Token – si sono diffusi come asset digitali creati su piattaforme blockchain sotto forma di token che rappresentano oggetti unici e non fungibili, gli NFT di Fiorentina e GENUINO si caratterizzano invece per l’eccezionale capacità di collegare in modo indissolubile la dimensione digitale e quella fisica. La prima collaborazione tra GENUINO e ACF Fiorentina risale al dicembre 2019, quando per la prima volta nel mondo dello sport venne utilizzata la tecnologia blockchain per certificare l’autenticità delle maglie da gioco. Il progetto, unico nel suo genere, è stato presentato in anteprima mondiale al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, tra le principali fiere internazionali della tecnologia, nel gennaio 2020 raccogliendo grande interesse da parte degli operatori del settore.