Roma Femminile, Elena Linari come Gascoigne: ammonisce…l’arbitro

La Roma Femminile vince 3 a 1 nella prima amichevole stagionale contro le colleghe dello Standard Liegi, in un match che avvicina le giallorosse all'esordio in Champions League.

L'arbitro si avvicina alla numero 32 in maniera solare, prende il cartellino ed abbraccia la giocatrice. Tra le squadre in campo scoppia una risata generale ed anche la Roma Femminile sembra aver gradito, postando l'evento sui propri profili social ufficiali.

Non è - ovviamente - la prima volta che un calciatore compie questo gesto ironico, lo scorso anno è capitata la stessa scena (ma a match in corso) durante una partita valida per il campionato cileno: America de Cali contro Alianza Petrolera, in quel caso però il calciatore ha ammonito un suo avversario. Il precursore, però, fu Paul Gascoigne quando nel 1995 ammoní l'arbitro che, non la prese bene, e riavuto il cartellino diede il provvedimento disciplinare allo stesso Gascoigne.