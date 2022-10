Romania, che figuraccia lo steward: “Wrongaldo” altro che…CR7

Campionato rumeno, lo steward tira il rigore tutto tronfio, fa gol, salta per imitare l'esultanza di Cristiano Ronaldo e poi finisce schiena a terra in mezzo a tutto lo stadio...

La rincorsa dagli 11 metri è perfetta, così come la conclusione. Gol ed esultanza come il suo idolo - Cristiano Ronaldo - con il famoso "siuuuu" solo che qualcosa è andato storto. Nel tentativo di atterrare l'uomo è scivolato e dall'imbarazzo non si è più voluto rialzare. Inutile raccontare come le immagini - ed il video - siano già di dominio pubblico e virali. Il lavoratore è stato soprannominato "Wrongaldo", quanto meno abbiamo apprezzato l'essere impavido. Tentar non nuoce, forse...