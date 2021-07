Rossi-Leotta e Trevisani-Pardo: i due derby tv dell’estate

Giorgia non sapeva della conferma di Diletta...Mediaset, staffetta Pardo-Trevisani

Quando Giorgia Rossi ha stipulato il suo importante contratto con Dazn, in cuor suo pensava che non avrebbe trovato Diletta Leotta al suo fianco nella sua nuova avventura professionale. E' uno dei rumors dell'estate. Le due primedonne si sono sempre dichiarate diverse nel loro approccio televisivo: esclusivamente giornalistico quello di Giorgia, a 360 gradi quello di Diletta. Fatto sta che, una volta fatta la scelta di abbandonare la famiglia Mediaset, la Rossi ha appreso della conferma della Leotta che sembrava in uscita ma che alla fine è rimasta a Dazn. Buon viso a sorte non ideale e presentazione ufficiale con tutti i crismi e con tanti sorrisi.