Sa sorridere sul calcio e tifa Roma: Mia Ceran tra i segreti di Quelli che il lunedì

La famiglia di Mia Ceran sapeva sdrammatizzare anche a Sarajevo, sotto le bombe...

Mia Ceran è una delle carte vincenti di Quelli che il lunedì. Stessa formula di Quelli che il calcio...,versatilità ed ironia ma non solo calcio. Di cui per altro Ceran è appassionata oltre che tifosa della Roma. Ha detto di sé: "So cos'è il fuorigioco, ma nel calcio come nella vita l'importante è farsi una risata".

Prima di condurre il programma sportivo “Quelli che il Calcio” in compagnia di Luca e Paolo, aveva lavorato nella redazione italiana della Cnn, poi in Mediaset (per Matrix e Studio Aperto), quindi a La7 (L'aria che tira e In onda), Infine in Rai (Agorà, Millennium, Unomattina Estate).