Scambio di “sweet” fra Svizzera e Irlanda del Nord: cioccolato dolce fra le avversarie degli azzurri

"Vi mandiamo un grazie ancora più sweet". Divertente scambio di messaggi tra i profili di Svizzera e Irlanda del Nord

Capaci di bloccare l'Italia campione d'Europa sullo 0-0 (risultato utile ai rossocrociati), i nordirlandesi hanno risposto al messaggio, come conferma Rsi.ch, con un divertente: "Lo prenderemo per un grazie". La Nati (la Nazionale svizzera) ha poi controbattuto: "È solo il primo ringraziamento. Il secondo che riceverete sarà anche quello molto sweet (dolce, ndr)... non Caroline ma il nostro cioccolato svizzero". A quanto pare la Nati ha toccato le corde giuste, visto che da Belfast hanno scritto: "Mandatecene pure quanto ne volete!". L'ultima replica, per ora, è però stata ancora rossocrociata: "Sarà fatto... avete preferenze?".