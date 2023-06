Scommesse live e relative quote: ecco le opzioni più popolari

Scommesse live e relative quote: le differenze fra i vari mercati, gli sport più rappresentati e le tipologie più diffuse nelle giocate

Agli albori delle scommesse live, la gamma di mercati di scommesse era piuttosto modesta. Per quanto riguarda il calcio, la maggior parte dei fornitori si è inizialmente concentrata su mercati di scommesse come 1X2, over/under, 1X2 nell'intervallo e handicap. Oggi i principali bookmaker offrono oltre un centinaio di scommesse live diverse per gli eventi più popolari. Sebbene questo numero sia talvolta significativamente più basso rispetto ai mercati pre-partita, è comunque piuttosto incredibile. Va notato che ci sono mercati di scommesse che non possono essere giocati in tempo reale perché in alcuni casi non è possibile aggiornare costantemente le quote. Ciò che è certo, tuttavia, è che con i valori massimi di circa 155 opzioni di scommessa per il calcio, 90 per il basket e 75 per il tennis, tutti gli sport preferiti sono presenti.

Quali tipi di mercati di scommesse live esistono?

Se analizziamo i mercati delle scommesse sul calcio live dei migliori bookmaker, appare subito chiaro che, come nel pre-partita, la vittoria, l'intervallo e il numero di gol sono le opzioni di scommessa più popolari. La scommessa sul tempo rimanente ha guadagnato sempre più popolarità negli ultimi anni. In questo caso, il punteggio corrente è quasi sempre impostato su 0:0 e solo i gol segnati dopo che la scommessa è stata piazzata contano per la valutazione della scommessa. Questo tipo di scommessa è particolarmente popolare perché, anche se il favorito è in netto vantaggio, il gol di consolazione promette profitti vantaggiosi.

Inoltre, si possono prevedere varie scommesse live con handicap e, naturalmente, le popolari scommesse sui calci d'angolo. Non solo si può scommettere sul numero totale di calci d'angolo, ma si può anche prevedere quale squadra batterà il prossimo calcio d'angolo. Si può anche optare per le scommesse a lungo termine. Ad esempio, durante la Champions League, potete scegliere tra decine di tipi di scommesse. A seconda dell'andamento della partita, le quote cambiano di volta in volta. I migliori bookmaker hanno un configuratore di scommesse nel loro portafoglio. Questo consente di effettuare diverse scommesse combinate sullo stesso incontro. Una combinazione di questo tipo potrebbe essere: Squadra A vincente + oltre 3,5 gol + entrambe le squadre a segno + oltre 9,5 calci d'angolo. Le quote totali aggiornate vengono visualizzate per ogni selezione di scommessa aggiuntiva.

Quote di scommesse live

Le quote giocano un ruolo fondamentale nelle scommesse live. In fin dei conti, esse determinano le vincite esatte. Di norma, le quote in-play sono leggermente più basse rispetto a quelle prima dell'inizio della partita. In questo modo, i siti di scommesse si tutelano dai possibili rischi. A causa dei continui cambiamenti del gioco, gli allibratori hanno solo pochi secondi per modificare le quote. Pertanto, non hanno tempo per lunghe analisi. Questo permette ai giocatori di valutare l'andamento delle partite meglio del bookmaker. Per questo motivo, tuttavia, il bookmaker attenua questo pericolo con quote non così vantaggiose come prima del calcio d'inizio. La formula per le quote delle scommesse live è semplice: più popolare è lo sport e più importante è la competizione, più alti sono i pagamenti. I valori più alti si aggirano intorno al 95% e sono offerti per i campionati sportivi più popolari come la Champions League, la Premier League inglese, il Grande Slam, la NBA, la NFL e la NHL. Qui si possono vedere molti parallelismi con il mercato pre-partita. Lo stesso vale per gli sport di nicchia, i campionati esotici e le divisioni inferiori.

Sebbene sia ancora possibile trovare un numero decente di scommesse live per tali competizioni, le quote sono talvolta inferiori al 90%. Quando si tratta di competizioni di questo tipo, anche i bookmaker hanno difficoltà a ottenere informazioni e, di conseguenza, il rischio maggiore viene assorbito non solo con limiti di scommessa più bassi, ma anche con una vincita inferiore. Ecco perché bisogna sempre scegliere con attenzione su cosa scommettere.