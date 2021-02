Scozia, confessione live del telecronista: “Scusate ma dovevo fare la cacca”, licenziato

Che serataccia per l'opinionista tecnico delle partite dell'Hamilton, massima serie scozzese: la squadra perde 2-1 in casa contro il Ross County e lui viene licenziato per aver confessato in diretta di essersi assentato per qualche minuto per...

Redazione DDD

Un commentatore di calcio, su Accies TV, canale tematico ufficiale dell'Hamilton, è stato licenziato dopo aver annunciato di essere tornato in onda in ritardo per il secondo tempo dopo essere andato in toilette per un "lavoro". Bobby Bulloch pensava di essersi fatto una risata annunciando i suoi movimenti durante l'intervallo tra Hamilton Academical e Ross County (ospiti vittoriosi 2-1 in Premiership scozzese) mercoledì sera: ha detto al suo co-commentatore che era "andato via per un lavoro a metà tempo". Un termine gergale usato in Scozia per la cacca. "Non ho premuto il pulsante della diretta quando sono tornato, quindi mi scuso con chiunque non mi abbia ascoltato in questi primi minuti di questo secondo tempo".

Ma i capi del club della Premiership scozzese non hanno visto il lato divertente della cosa. "Un collaboratore utilizzato dal club per compiti di riassunto/co-commento ha superato il limite questa sera con un pessimo tentativo di umorismo", si legge in una dichiarazione su Twitter che motiva l'interruzione della collaborazione. Forse se l'Hamilton avesse vinto..... E Bobby dal canto suo ha reagito su Twitter: "Un po' di senso dell'umorismo di questo tempi non guasta mai...o almeno dovrebbe....".