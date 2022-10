Segna Xhaka e Ian Wright si lascia andare: ecco la danza della vittoria del derby…

I Gunners hanno prodotto una grande prestazione contro gli Spurs 3-1, battuti all'Emirates, estendendo il loro vantaggio in cima alla classifica della Premier League. Il risultato pone fine all'imbattibilità iniziale degli Spurs e segna la vendetta per l'Arsenal, che la scorsa stagione ha perso un posto tra i primi quattro proprio a discapito della squadra di Antonio Conte.

L'ex Gunner Wright non ha potuto nascondere la sua eccitazione mentre celebrava il gol di Xhaka per il 3-1, con il collega esperto di Match of the Day Alan Shearer che ha pubblicato un video su di lui su Twitter.