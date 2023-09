Sidemen Charity Match: youtuber ammonisce l’arbitro con carta di UNO

In un London Stadium tutto esaurito lo scorso Sabato 9 Settembre si è disputata la partita di beneficenza per l'edizione 2023 del Sidemen Charity Match.

Il Sidemen FC ha vinto con il punteggio di 8-5 contro la squadra di YouTube All Star in un match dove hanno vinto calcio e solidarietà, ma c'è stato anche il tempo per sorridere con un pizzico di ironia regalato da Max Fosh.